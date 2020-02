Casalbordino senza freni: 5 a 0 al San Salvo. Domenica prossima il big match

Il Casalbordino non fa sconti neanche al San Salvo e affonda i biancazzurri con cinque reti senza subirne nessuna. Aria di derby nel campionato di Promozione oggi con tanti tifosi sansalvesi in trasferta. I giallorossi però partono forte e mettono in chiaro le cose abbastanza presto, al 12'pt: sugli sviluppi di un calcio d'angolo di Ligocki, Benedetto insacca in girata, nulla da fare per l'estremo difensore ospite Savut. Al 30'pt il raddoppio porta la firma di Koffy che realizza di desto.

Nella seconda frazione di gioco il crollo sansalvese. Al 6'st lo stesso Koffy mette al centro un prezioso asssit per Soria che non sbaglia per il 3 a 0. Il poker arriva al 25'st, bella azione corale al termine della quale Pasquale mette in mezzo per l'accorrente Ligocki che realizza di testa. L'ultima rete a qualche minuto dal fischio finale: al 39'st Abbonizio scende sulla sinistra e mette al centro, Pagano non si lascia sfuggira l'occasione e mette dentro.

I giallorossi restano così a +11 sull'Ovidiana Sulmona (oggi vittoriosa a Ortona) in vista dello scontro diretto di domenica prossima. Per i sansalvesi la quota play off è a una sola lunghezza, domenica prossima arriva il Raiano.

LA 24ª GIORNATA

Casalbordino - San Salvo 5-0

Casolana - Elicese 4-3

Fater Angelini Abruzzo - Athletic Lanciano 0-0

Ortona - Ovidiana Sulmona 1-4

Raiano - San Giovanni Teatino 1-1

ScafaPassoCordone - Virtus Ortona 1-2

Silvi - Miglianico 4-3

Val di Sangro - Bucchianico 3-0

Villa - Fossacesia 2-1

LA CLASSIFICA

Casalbordino 60

Ovidiana Sulmona 49

Villa 45

ScafaPassoCordone 40

Elicese 37

Ortona 37

San Salvo (-3) 36

Silvi 36

Miglianico 35

Val di Sangro 33

Fossacesia 32

Fater Angelini Abruzzo 29

Casolana 25

Raiano 24

San Giovanni Teatino 20

Bucchianico 19

Virtus Ortona 18

Athletic Lanciano 10