Una "cascata" di rifiuti tra Montazzoli e Castiglione Messer Marino, "È una bomba ecologica"

"Una bomba ecologica", così i consiglieri regionali del Movimento 5 Stelle, Francesco Taglieri e Pietro Smargiassi definiscono la discarica a cielo aperto nella scarpata sulla Sp 152 tra Montazzoli e Castiglione Messer Marino. I due pentastellati si sono recati sul posto per denunciare la situazione.

"Pensavamo si trattasse di qualche gomma o di altro, c'è una vera e propria discarica. È un'autentica bomba ecologica, gomme, fusti di vernice, plastica, rifiuti edili.Qualcuno ha provato anche a coprirlo. Faremo la segnalazione agli organi competenti, porteremo il caso in Regione per vedere chi deve fare cosa. Ci chiediamo come abbia potuto l'amministrazione di questo territorio ignorare questo problema, è impossibile non vederla".