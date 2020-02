Sabato senza sorrisi per il Futsal Vasto: biancorossi sconfitti a L’Aquila

Trasferta senza sorrisi per il Futsal Vasto che perde di misura in casa dell'Area Aquila. Il risultato di 4-3 è una replica di quello rimediato una settimana fa contro la capolista Magnificat. Anche nella sfida odierna Gaspari e compagni non hanno mai mollato ma l'andamento della partita ha premiato la voglia dei padroni di casa di risalire la classifica.

Al gol aquilano al 12' risponde Di Bello al 29'. Poi, prima del rientro negli spogliatoi, Salvatore colpisce il palo. Nella ripresa segnano di nuovo i padroni di casa e risponde capitan Gaspari. C'è però poi l'allungo aquilano sul 4-2 e a nulla serve la rete di Di Ghionno nel finale che fissa il punteggio sul 4-3. La squadra di mister Rossi conserva un discreto margine di sicurezza sulla zona playout e, sabato prossimo, tornerà in campo per affontare l'Antonio Padovani.

La 18ª giornata

Sport Center - Atl. Silvi 3-4

Sulmona Futsal - Futsal Lanciano 7-5

Area L’Aquila - Futsal Vasto 4-3

Magnificat - Hatria Team 7-1

Lisciani Teramo - La Fenice Avezzano 2-6

A. Padovani - Lions Bucchianico 10-3

Es Chieti - Orione Avezzano 1-4

La classifica: 52 Magnificat; 49 Atl. Silvi; 37 Futsal Lanciano; 36 Sulmona Futsal; 32 A. Padovani; 30 Sport Center; 27 Orione Avezzano; 23 Futsal Vasto; 21 Hatria Team; 16 Area L’Aquila; 11 La Fenice Avezzano, Es Chieti; 9 Lions Bucchianico; 5 Lisciani Teramo.