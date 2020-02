Rifiuti a Punta Aderci, "Il buon senso deve prevalere sull’inciviltà"

"Inaccettabile che non vengano rispettate le più elementari regole di civiltà", parola dell'assessore all'Ambiente di Vasto, Paola Cianci, che risponde all'appello del comitato Terre di Punta Aderci lanciato ieri a causa dell'abbandono indiscriminato di rifiuti in una delle zone più belle del territorio vastese [LEGGI].

L'associazione aveva chiesto l'intervento di Comune e della cooperativa che gestisce l'omonima. "Ringraziamo Terre di Punta Aderci – dice la Cianci – e in generale tutti i cittadini che ci segnalano le discariche abusive soprattutto nelle zone periferiche e poco visibili della città. Quelle indivituate dal comitato sono state già attenzionate dalla cooperativa Cogecstre. Sono stati fatti i sopralluoghi anche con la polizia municipale. In questi giorni, con gli uffici competenti, stiamo raccogliendo le segnalazioni per provvedere alle bonifiche che periodicamente la Pulchra effettua come da contratto".

"Ci auguriamo – conclude l'assessore – che il buon senso delle persone prevalga sull'inciviltà. Viviamo in una città dove i rifiuti vengono ritirati a domicilio, è inaccettabile che non vengano rispettate le più elementari regole di civiltà".