In corso la raccolta alimentare per i poveri, Bolognese: "Vastesi sempre solidali"

"La risposta dei cittadini è ottima. C'è molta solidarietà, nonostante il periodo non sia dei migliori". Danilo Bolognese è soddisfatto di come sta andando la raccolta alimentare a Vasto.

Decine di clienti dello Spazio Conad di via Cardone stanno consegnando buste piene di alimenti al presidente e a un gruppo di iscritti al Lions club Vasto New Century: pasta, salsa di pomodoro, olio e altri beni di prima necessità per l'Emporio della solidarietà creato nel 2015 nella chiesa di San Paolo Apostolo dal parroco, don Gianni Sciorra.

Passare tra gli scaffali del centro commerciale e comprare qualcosa in più per lasciarlo all'uscita: un gesto di altruismo che sta accomunando tanti vastesi.

"È veramente incredibile - racconta Bolognese - quanto le persone si diano da fare, a volte anche quelle da cui meno te lo aspetti. La risposta dei cittadini a queste iniziative è sempre puntuale".