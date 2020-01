Una vastese a Sanremo Doc: Marika Di Felice canta "Scelgo te" e duetta con Katia Ricciarelli

A Sanremo ci sarà una cantante vastese. Marika Di Felice, 23 anni, è stata ammessa a partecipare a Sanremo Doc, l’evento che regala agli artisti emergenti una vetrina nazionale attraverso cui mettere in mostra le proprie doti canore. L’appuntamento è dal 2 all’8 febbraio al Palafiori della città ligure.

“Scelgo te”: è il titolo del brano scritto e interpretato da Marika, musicato da Stefano De Libertis, arricchito dal montaggio di Pierluigi Patella, registrato e mixato da Only One Studio con il lavoro di backstage di Ludovica Meo.

“Questo pezzo è nato tra i banchi di scuola. È un brano che parla d’amore: scegliere l’amore e l’amore che ho scelto io è quello per la musica”, racconta Marika Di Felice, che lo scorso anno ha partecipato al Festival dell'Adriatico-Premio Alex Baroni.

Nella kermesse organizzata da Casa Sanremo, fari puntati sulla cantante vastese, non solo per la canzone, ma anche per un’altra opportunità offerta dall’evento sanremese: il duetto con la celebre Katia Ricciarelli.

Il singolo “Scelgo te” sarà disponibile su tutte le piattaforme digitali dal 14 febbraio. Ecco un'anteprima: