La commedia "Souvenir" e il grande jazz del Riccardo Del Fra Quintet in scena al Teatro Rossetti

Francesca Reggiani, Massimo Olcese e Francesco Leineri portano in scena Souvenir di Stephens Temperley, commedia ispirata alla vera storia di Florence Foster Jenkis, ricca signora dell'alta società newyorkese che, pur essendo famosa per la completa mancanza di doti canore, si esibisce al Carnegie Hall di New York nel 1944 in un concerto da tutto esaurito. Per scoprire cosa accadrà, l’appuntamento è al Teatro Rossetti di Vasto sabato 1° febbraio alle ore 21.00.

Il grande jazz con Moving People, Riccardo Del Fra Quintet. Contrabbassista apprezzato a livello internazionale, Del Fra ha collaborato per quasi 9 anni con Chet Baker, suonando anche con artisti del calibro di Johnny Griffin, Bob Brookmeyer e Dizzy Gillespie. In Moving People, "album lirico e profondo che racconta la speranza e la forza della vita", paesi e generazioni diverse sono rappresentati dal batterista americano Jason Brown, dal sassofonista tedesco Jan Prax, dal trombettista polacco Tomasz Dabrowski, e dal pianista Carl Henri Morisset. L’evento si terrà domenica 2 febbraio alle ore 17.30 al Teatro Rossetti di Vasto.

Per prenotazioni e ulteriori informazioni è possibile rivolgersi a: Do It Yourself, via Alfieri, 35 Vasto, o telefonare al numero 0873/566140