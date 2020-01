Vasto, altri raid nei seminterrati: due furti in 24 ore nello stesso garage

Vogliono olio e salsa di pomodoro. Puntano alle derrate alimentari i ladri che, da due notti a questa parte, prendono di mira i garage di Vasto.

Due furti nel giro di 24 ore nel piano interrato di una palazzina di via Platone. Il primo tra lunedì e martedì, quando gli ignoti hanno forzato il portone basculante di un box e arraffato olio, salsa di pomodoro e altri alimenti. Non avevano preso tutto, perciò stanotte sono tornati a colpire ripulendo la dispensa.

È successo nelle stesse ore in cui venivano svaligiate tre autorimesse in via Pescara [LEGGI]. I proprietari del garage di via Platone ieri sono andati dai carabinieri della Compagnia di Vasto a sporgere denuncia. Oggi dovranno tornare in caserma per presentarne un'altra.