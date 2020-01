Raccolta alimentare del Lions Club Vasto New Century per l’Emporio della solidarietà

Il Lions Club Vasto New Century ha organizzato per la giornata di sabato 01 febbraio, al centro commerciale "Spazio Conad" (ex Leclerc Conad), una raccolta alimentare il cui ricavato sarà devoluto all'Emporio della Solidarietà Giovanni Paolo II della parrocchia San Paolo di Vasto.

L'iniziativa consentirà, come spiega il presidente, Danilo Bolognese, "di dare un sostegno alla collettività e di dimostrare come, con un piccolo gesto, sia possibile migliorare la nostra città".