Michele Colamarino confermato alla guida della Podistica San Salvo

Michele Colamarino è stato confermato alla guida della Podistica San Salvo. Nel corso dell'assemblea di inizio anno il sodalizio sansalvese ha rinnovato le sue cariche direttive. Con il presidente Colamarino sono stati confermati anche i consiglieri Carlo Ciffolilli (responsabile manifestazioni) e Giampaolo Colameo (segretario/tesoriere). Per la prima volta sono stati eletti nel direttivo Nubia Stella, scelta come vice presidente, Domenico Lucci (responsabile pista Pietro Mennea), Gianfranco Mastrangelo (responsabile manifestazioni) e Marco Di Lello (responsabile classifica sociale).

"Noi tutti componenti del direttivo - commenta il presidente Colamarino - siamo pronti a dare il massimo per la Podistica San Salvo. Il nostro impegno sarà per far continuare ad essere, come negli ultimi anni, la nostra associazione un punto di forza nel panorama podistico regionale ed extra regionale".