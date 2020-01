Lega: "Dimissioni di Del Piano sintomo di spaccatura nel centrosinistra"

Una spaccatura nella maggioranza: è questa, secondo la Lega, la causa delle dimissioni di Mauro Del Piano, che da ieri mattina non è più presidente del Consiglio comunale di Vasto.

"Apprendiamo un nuovo evento: sarà sostituito da Elio Baccalà", scrivono in un comunicato i consiglieri comunali del Carroccio, Alessandra Cappa e Davide D'Alessandro.

Il centrosinistra "continua a riunirsi senza trovare la quadra. Manca un anno alla fine del mandato e la gestione Menna si avvia lentamente e stancamente alla chiusura. Vorremmo fare comunicati per discutere, anche animatamente, su provvedimenti non condivisi, invece siamo costretti a scrivere per ricordarvi, qualora ve lo foste dimenticato, che noi ci siamo e continuiamo ad attendere un’amministrazione con la quale confrontarsi. Dal 19 dicembre, ultimo Consiglio comunale, non è pervenuto nulla di nulla. Ora le dimissioni di Del Piano costringeranno l’Amministrazione a fare un Consiglio entro dieci giorni. Evviva! Almeno potranno essere portati in discussione temi, sempre sollevati dalle minoranze, rimasti in sospeso. Se si volesse dimettere anche qualche altro, oltre a Del Piano - concludono Cappa e D'Alessandro - noi non saremmo del tutto contrari. E neppure i cittadini vastesi".