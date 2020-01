Le quattro domande di Angela Pennetta: "Chiedo al sindaco un incontro urgente"

Quattro risposte ad altrettanti problemi. Vuole ottenerle Angela Pennetta, presidente del comitato civico L'Arcobaleno, che chiede "un incontro urgente" al sindaco di Vasto, Francesco Menna.

La prima domanda riguarda la chiusura del bar del Tribunale: "Quali sono - afferma la combattiva professionista vastese - i tempi per risolvere gli enormi disagi per l’utenza? Fino a quando non viene espletato il bando per la riassegnazione della gestione, non può essere installato un distributore automatico di bevande?".

Sullac d'organico che attanaglia l'ospedale San Pio da Pietrelcina e il Distretto sanitario di base, "quando - è la domanda rivolta al primo cittadino - inizia a sbattere i pugni sul tavolo per far sì che il diritto alla salute, il diritto alla sostituzione del medico di base venga garantito anche nel nostro territorio?".

Riguardo alle emergenze idriche delle scorse settimane, Pennetta chiede se Menna "dopo l’incontro avvenuto a Pescara ha sollecitato i politici regionali e nazionali" e se "si è informato sulla diga di Chiauci o dobbiamo aspettare che arrivi l’estate con lo spettro ancora della carenza o mancanza dell’acqua?"-

Anche l'ambiente è nell'agenda del comitato: "Macchine elettriche e/o ibride: quando verrà installata la colonnina che è stata acquistata dal Comune per ricaricarle? Non gli sembra insufficiente l’installazione di una sola colonnina considerato il numero crescente di coloro che acquistano tali macchine e il numero dei residenti nonchè dei turisti che ci auguriamo verranno numerosi nella nostra città? Quando ha intenzione di emanare l’ordinanza di esenzione del pagamento dei parcheggi per tali tipi di macchine?".