Garage scassinati in via Pescara: rubati olio, conserve e detersivi

Sono riusciti ad aprire un garage senza neanche lasciare segni di effrazione. Poi, però, hanno trovato la grata e sono passati ai box vicini. I ladri entrati in azione stanotte a Vasto hanno fatto razzia di alimentari e prodotti per l'igiene custoditi in un seminterrato di via Pescara.

Amara sopresa stamani per gli abitanti della palazzina. Quando sono scesi a prendere la macchina, hanno trovato il cancello automatico aperto (senza segni di forzatura), le luci accese e i portoni basculanti forzati. Olio d'oliva, conserve, detersivi e carta igienica sono spariti. In un'autorimessa mancano 50 bottiglie di salsa di pomodoro. Per i residenti un danno complessivo da migliaia di euro, se si considerano anche le spese necessarie a rimettere a posto le porte scassinate.

I derubati sporgeranno denuncia oggi, nella speranza che le forze dell'ordine riescano a risalire ai responsabili. In via Pescara non c'è videosorveglianza. Da verificare se nella vicina via Conti Ricci o, dalla parte opposta, in piazza Verdi ci siano telecamere che abbiano registrato l'arrivo o la fuga dei malviventi.

Nel mirino sono finiti tre garage, non tutti vicini all'ingresso. Per questo i residenti temono di essere stati spiati dagli scassinatori che, una volta individuati gli obiettivi, sono andati a colpo sicuro.