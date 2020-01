Con l’incontro sulla vitamina D al via il progetto "Simpliciter Salus" delle Farmacie Pietrocola

Pienone all'auditorium del Liceo Artistico di Vasto per l'incontro "Vitamina D: preziosa come il sole" organizzato dalle Farmacie Pietrocola di Vasto. È stato il primo incontro del nuovo progetto Simpliciter Salus con cui lo staff delle farmacie vuole accompagnare le persone nella ricerca del benessere. "Non vogliamo solo occuparci di erogazione di farmaci o dei servizi che offriamo - ha spiegato la dottoressa Marussia Pietrocola - ma vogliamo spenderci per la tutela della salute della nostra comunità partendo dalla prevenzione".

La dottoressa Luz Marina Donninelli ha spiegato che "il progetto Simpliciter Salus è una bellissima realtà con cui vogliamo mostrare alle persone come possono cambiare vita partendo dal quotidiano e come possono prevenire malattie importanti". Il progetto delle Farmacie Pietrocola, curato dalla dottoressa Donninelli, promuoverà la conoscenza e fornirà indicazioni pratiche su cucina, attività fisica e tanti altri aspetti che riguardano la salute.

La partenza è stata con l'incontro alla scoperta della vitamina D. Un pool di esperti provenienti da tutta Italia, formato dal dottor Giulio Maria Ranalli, il dottor Gabriele Prinzi, la dottoressa Livia Emma, il dottor Emidio Troiani, il dottor Roberto Boscia e il dottor Massimo Orlandini, ha trattato i diversi aspetti legati all'importanza della vitamina D per la salute e il benessere. E il numeroso pubblico presente ha interagito proficuamente con i professionisti riuscendo a cogliere indicazioni per il miglioramento della vita quotidiana.

Farmacie Pietrocola

Via Giulio Cesare, 61 - Vasto

Via Cavour, 35 - Vasto

Segui su facebook - CLICCA QUI

informazione pubblicitaria