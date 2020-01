A Vasto la presentazione di Fruttortoli, storia per bambini di Catia Di Fabio

Domenica 2 febbraio, alle 18, la libreria Mondadori di Vasto - in via Circonvallazione Histoniense 3/A, ospiterà la presentazione del libro "Fruttortoli", di Catia Di Fabio.

È una storia per bambini, con le illustrazioni di Michela Pollutri, che nasce dall'esperienza dell'Expo 2015. La modalità del racconto è stata utilizzata da Catia Di Fabio per trasmettere un messaggio ai bambini di amore e rispetto per la Natura. Il racconto, poi, che trae origine dall'esperienza nella scuola dell'infanzia paritaria diretta dall'autrice, è uno stimolo per quei bambini che malvolentieri mangiano frutta e verdura.

Nell'incontro di domenica Catia Di Fabio, introdotta dal giornalista Giuseppe Ritucci, racconterà com'è nato questo libro, ci sarà la lettura della storia e, tutti i bambini presenti, saranno coinvolti in un gioco-laboratorio da Michela Pollutri.