"Incivili ancora in azione, mobili lasciati sul mio terreno"

Ancora alle prese con i rifiuti ingombranti scaricati da incivili ignoti sul proprio terreno.

Nuova spiacevole sorpresa per G.D. che ha la sfortuna di possedere un fondo agricolo in contrada Lebba che gli inquinatori hanno scelto come luogo deputato ad accogliere la loro immondizia non smaltita correttamente.

A ottobre, l'agricoltore alle prese con la raccolta delle olive aveva rinvenuto sacchi neri buttati sotto gli alberi [LEGGI], prima ancora era toccato a gomme d'auto.

Ieri, invece, ha trovato alcuni complementi d'arredo in legno, lasciati sul ciglio della strada.