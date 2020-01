Vendida della Pulchra, M5S: "Rivendichiamo il diritto a dirci contrari"

"Rivendichiamo il diritto di dirci tuttora contrari". Il Movimento 5 Stelle risponde così al sindaco di Vasto, Francesco Menna, che ieri ha annunciato di volersi autodenunciare in Procura e alla Corte dei conti dopo la pubblicazione del dossier Pulchra.

"Abbiamo ascoltato - scrivono in una nota i pentastellati - la conferenza stampa del sindaco relativa alla pubblicazione dell’ingegner Angelo Del Lupo in ordine alla vendita delle quote della Pulchra S.p.a. e riteniamo utile ricordare che gran parte degli argomenti trattati sono stati già abbondantemente discussi in Consiglio Comunale (sedute del 12/11/2018 e precedenti), come rilevabile dai verbali. All’epoca - chiedono i Cinque Stelle - il sindaco era forse assente? Il M5S e altre forze di opposizione - avevano manifestato sin dall’inizio, e anche col voto conclusivo, la loro contrarietà alla delibera che sanciva l’alienazione delle quote di proprietà del Comune ed avevano contestato le modalità con le quali era stata condotta e portata a termine l’operazione. Rivendichiamo il diritto di dirci tuttora contrari".