Mancano gli anestesisti, all’ospedale di Vasto si rischia il blocco degli interventi chirurgici

Rischio stop agli interventi chirurgici al "San Pio da Pietrelcina" di Vasto da sabato prossimo.

L'assenza di medici anestesisti si è acuita a tal punto che saranno garantiti solo gli interventi urgenti e di emergenza se non saranno presi provvedimenti in queste ore.

La situazione preoccupa e non poco. Le indiscrezioni raccontano di una lettera del direttore del reparto di Anestesia, Filippo Marinucci, inviata agli altri primari del nosocomio e per conoscenza a Thomas Schael, che annuncia la limitazione del servizio agli interventi urgenti e d'emergenza a partire dal primo febbraio appellandosi all'azienda sanitaria per scongiurare un clamoroso blocco.

La vicenda non è certo una novità, lo sanno bene quei pazienti che sono passati da un rinvio all'altro a causa della mancanza degli anestesisti e che tra pochi giorni rischiano di doversi accodare in altre strutture. Se fino alla fine del mese alcuni turni saranno coperti dal personale dirottato dagli ospedali di Chieti, Lanciano e Ortona, dall'imminente febbraio – complice anche una lunga assenza per malattia – a restare operativi saranno solo dieci medici. La situazione sembra ricalcare quella di qualche tempo del reparto di Radiologia.

L'avviso pubblico della Asl per i nuovi anestesisti a tempo determinato è scaduto una settimana fa ed è andato deserto, probabilmente si farà un concorso, ma i tempi sono lunghi.

Inevitabili sono anche gli effetti sul personale restante oberato da un maggior carico lavorativo e dall'impossibilità di godere delle ferie (si parla complessivamente di 1700 giorni accumulati).

Così, la crisi degli anestesisti, seppur figlia di difficoltà di lunga data, si preannuncia come il primo vero – triste – tormentone sanitario di quest'anno dopo un 2019 terminato con il taglio del nastro dell'agognata nuova tac.