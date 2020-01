"Lascio per motivi personali. Nuovo presidente, Baccalà è la persona giusta"

Se ne parlava sottovoce da mesi nella maggioranza di centrosinistra. Da prima della mozione di sfiducia presentata dall'opposizione e respinta dalla maggioranza. Stamattina Mauro Del Piano si è dimesso.

È già da diverse ore ex presidente del Consiglio comunale di Vasto, quando scrive sul suo profilo Facebook di aver rinunciato "per motivi strettamente personali che mi impediscono di continuare a svolgere questo ruolo. Una scelta sofferta, ma condivisa già da tempo con il sindaco e i colleghi della maggioranza. Due anni fa fui eletto a ricoprire questo incarico e sono grato a coloro che mi hanno dato questa opportunità. Credo di essere stato, con serietà e abnegazione, a garanzia di tutti i gruppi consiliari a cui va il mio vivo ringraziamento per essermi stati vicini in un rapporto di reciproca collaborazione. Patto con Vasto ha lavorato e continuerà a lavorare sempre nell'interesse dei cittadini vastesi perla realizzazione dell'isola ecologica, dell'ampliamento del cimitero e di tutte quelle opere di cui Vasto ha bisogno.

"Patto con Vasto", il gruppo consiliare fondato da lui ed Elio Baccalà nel 2017, "nel febbraio 2018 ha ricevuto dalla maggioranza il riconoscimento della presidenza rinunciando ad entrare in Giunta e, pertanto, mi unisco alle parole del sindaco, Francesco Menna, indicando, in segno di continuità, il consigliere Elio Baccalà, a cui sono legati non solo politicamente, ma da stima, affetto e amicizia, come nuovo presidente del Consiglio comunale". Ora la staffetta si può fare: Del Piano torna tra i banchi della maggioranza, Baccalà può salire sullo scranno più alto dell'Aula Vennitti.