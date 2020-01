Vastese, in panchina c’è Massimo Silva: "Sono contento e ho molta voglia di iniziare"

Prime ore in biancorosso per Massimo Silva, nuovo allenatore della Vastese Calcio. Il 68enne tecnico di origine lombarda, ex attaccante del Milan e dell'Ascoli, ha da oggi preso il posto di Marco Amelia [LEGGI]. Dopo l'incontro con i dirigenti della Vastese, per le formalità di rito, Silva ha diretto l'allenamento della squadra all'Aragona. Avrà meno di una settimana per conoscere i suoi giocatori e preparare la sfida in trasferta a Monte San Giusto dove la Vastese dovrà rialzarsi dopo le due sconfitte consecutive.

A fine seduta mister Silva ha parlato del suo arrivo in biancorosso e di come sta vivendo questa nuova esperienza. Non poteva mancare, a tre giorni dalla chiusura del mercato invernale, un passaggio sul probabile futuro di Nicolò Cavuoti.