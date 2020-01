Dossier Pulchra, Petroro: "Deduzioni capziose, non tollereremo diffamazioni"

La Sapi adisce alle vie legali contro il dossier Pulchra di Angelo Del Lupo. È la stessa società ad annunciare che il suo legale rappresentante, Gianni Petroro, "ha dato mandato ai propri legali di intraprendere le opportune azioni in sede civile e penale a difesa dell'immagine della società e del suo amministratore".

La Sapi era socia di minoranza al 49% di Pulchra spa, la società che gestisce la raccolta differenziata a Vasto. Lo scorso anno, Sapi ha acquisito l'intero pacchetto azionario, acquistando dal Comune la quota di maggioranza. Secondo Del Lupo, l'operazione non sarebbe stata conveniente per il Comune di Vasto [LEGGI].

La reazione della Sapi: "Non verrà tollerata - afferma Petroro - alcuna condotta diffamatoria, ancor più se posta in essere attraverso la diffusione di pseudo dossier contenenti dati falsi e deduzioni capziose, che valgano ad adombrare dubbi sulla legalità e trasparenza dell'operato della società e del suo legale rappresentante. Gli autori della condotta, tra cui certamente il firmatario del dossier, che non si comprende a quale titolo lo abbia redatto e trasmesso agli organi di stampa, dovranno presto rendere conto nelle opportune sedi della condotta diffamatoria posta in essere".