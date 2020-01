"Questo magnifico monumento": all’Apc la mostra sull’acquedotto romano delle Luci

Dopo il successo di "Questo Magnifico Monumento", che a fine 2019 ha richiamato centinaia di visitatori nella sala Mattioli, la mostra fotografica dedicata all'acquedotto romano ipogeo delle Luci torna con un rinnovato allestimento all'Agenzia per la Promozione culturale di Vasto (via Michetti).



Dal 3 febbraio al 30 aprile sarà possibile visitare la mostra curata dal'associazione Italia Nostra del Vastese con Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio dell'Abruzzo, Parsifal Società Cooperativa di Vasto e associazione Asd Natura d'Abruzzo.



La mostra in sala Mattioli - GUARDA IL VIDEO

"Il nuovo allestimento, rivolto anche e soprattutto alle scolaresche, è stato riprogettato con una particolare attenzione alla comunicazione didattica - spiegano i curatori -. Sono stati aggiunti degli schemi esplicativi, alcune didascalie e, soprattutto, una istallazione tridimensionale che rappresenta, in scala 1:1 un pezzo del condotto ipogeo dell'acquedotto. Per i ragazzi che visiteranno la mostra sarà così possibile capire in maniera chiara come è fatto e quant'è grande questo magnifico monumento e, perché no, provare personalmente ad esplorarne un pezzetto.

Alle scuole è offerta la possibilità di visitare la mostra sia liberamente sia con una visita guidata (al costo di euro 2 ad alunno/studente), dal lunedì al venerdì, con la possibilità di scegliere il turno d'orario 9-11, oppure 11-13. Per le scolaresche sarà possibile anche svolgere una passeggiata lungo il percorso dell’acquedotto romano delle Luci ed ai resti dell’antica Histonium. Il ricavato sarà utilizzato per continuare le attività di ricerca e di valorizzazione dell’antico acquedotto. Sarà un modo, quindi, di contribuire come cittadinanza attiva ad un’importante ed entusiasmante azione di civiltà".

Questo Magnifico Monumento

Dal 3 febbraio al 30 aprile 2020

Agenzia per la Promozione Culturale Vasto, via Michetti, 63

Lunedì, mercoledì e venerdì dalle 9 alle 13

Martedì e giovedì dalle 9 alle 13 e dalle 15,30 alle 18

Info e prenotazioni, anche in caso di visita libera o per altre attività didattiche, al 347 7013325.