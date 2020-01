Tre lavoratori licenziati al Todis di San Salvo, "Dalla società silenzio assordante"

Preoccupazione per la crisi del Todis di San Salvo, all'interno del centro commerciale "Insieme": tre dipendenti sono stati licenziati nei giorni scorsi alla fine del turno dopo oltre 10 anni di esperienza. Il punto vendita dal settembre scorso è gestito dalla società Lipsa srl che si occupa anche di un altro negozio a Ortona. Il supermercato di proprietà del Conad Adriatico da circa due anni accusa difficoltà, "soprattutto da quando proprio la stessa azienda – dice Elena Zanola della Filcams Cgil Chieti – ha rilevato un altro ipermercato a pochi chilometri, innescando di fatto una pericolosa concorrenza interna alla cooperativa stessa, frutto della altissima concentrazione che il marchio ha ormai nella nostra regione".

"Abbiamo chiesto alla Lispa, nelle ore successive al licenziamento, di revocare i licenziamenti e di convocare subito un tavolo di confronto con la Filcams per valutare quali possono essere le misure alternative al licenziamento. Ma fino ad oggi abbiamo dovuto registrare un silenzio assordante".

"Il cambio di marchio da Conad a Todis, il discount del gruppo, non è riuscito a risolvere completamente la situazione. Per questo nel 2018 era stato siglato un accordo per l'utilizzo di un ammortizzatore sociale, la Fis e i lavoratori hanno dunque stretto i denti e lavorato un anno intero per rilanciare il punto vendita [LEGGI]".

La nuova gestione, accusa la Zanolo, non si sarebbe distinta per la capacità di colloquiare con i sindacati e con i dipendenti. Un esempio sono i tre licenziamenti "comunicati a bruciapelo senza nessun tentativo di confronto con il sindacato e con i lavoratori per cercare di capire come affrontare la situazione, come trovare soluzioni alternative che permettessero di preservare il posto di lavoro di tutti i dipendenti. I licenziamenti vanno revocati! Non ci fermeremo e difenderemo in ogni sede i diritti dei tre lavoratori".