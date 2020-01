Termoli e i paesi vicini vogliono entrare in Abruzzo: raccolta firme per l’annessione

Annettere all'Abruzzo Termoli e gli altri comuni della costa molisana: Montenero di Bisaccia, Petacciato e Campomarino.

È lo scopo della petizione popolare lanciata nell'assemblea pubblica organizzata dal gruppo social Voglio nascere a Termoli per discutere dei problemi della sanità molisana.

All'incontro sono intervenuti medici, sindaci, la parlamentare Giuseppina Occhionero, il Forum per la difesa della sanità di qualità, il Comitato di Larino per il bene comune, consiglieri regionali, Rete della sinistra termolese, consiglieri comunali e cittadini. L'opinione comune dei partecipanti è che la sanità del Basso Molise sia destinata "ad una lenta agonia". Di qui la decisione di raccogliere le firme per staccare dal Molise i comuni del litorale e annetterli all'Abruzzo.