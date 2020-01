A Liscia nasce il coordinamento del Vastese di Fratelli d’Italia

È stata ufficializzata a Liscia la nascita del coordinamento del Vastese di Fratelli d'Italia. Nell'ex sala consiliare del Comune esponenti locali e provinciali hanno tenuto il convegno Aree interne: da criticità ad opportunità. Presenti per l'occasione l’assessore regionale Guido Quintino Liris, Etelwardo Sigismondi (coordinatore regionale), Antonio Tavani (coordinatore provinciale), Francesco Prospero (consigliere vastese e vicecoordinatore provinciale), Marco Di Michele Marisi (dirigente storico di Fdi Vasto) e alcuni sindaci e amministratori del territorio (Catia Di Fabio, Claudia Fiore, Carla Zinni).

A fare gli onori di casa e ad introdurre l’evento il consigliere comunale di Liscia Agostino Di Santo e il primo cittadino Antonio Di Santo.

"Riduzione del gap tra zone interne e zone costiere, questo l'obiettivo principe della mia azione amministrativa – ha detto Liris – Liscia è una vera gemma della nostra Regione, insieme al sindaco Di Santo e ai coordinatori Tavani e Sigismondi ho avuto la possibilità di conoscere da vicino questa realtà, constatando la difficoltà di accesso ai servizi primari e le problematiche riguardanti la viabilità stradale. Il basso Sangro-Trigno deve necessariamente viaggiare alla stessa velocità del resto dell'Abruzzo, lavorerò affinché si riduca il gap con le zone limitrofe costiere e per ridare slancio a questo lembo di entroterra” ha detto l’Assessore regionale Liris".

Al termine del convegno, taglio del nastro per l’inaugurazione della sede di Liscia di Fratelli d’Italia, guidata da Agostino Di Santo, "Lo spazio, in via Roma, sarà punto di riferimento del partito per il Medio Alto Vastese".