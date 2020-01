Il Casalbordino pareggia e resta a +11. Prezioso successo per il San Salvo

San Giovanni Teatino - Casalbordino 0-0

Pareggio con polemiche per il Casalbordino che, nella sfida giocata in trasferta, recrimina per alcune decisioni arbitrali. I giallorossi, dopo il pareggio di ieri del Sulmona, avevano la possibilità di allungare sul +13 ma non sono riusciti ad andare in gol. La squadra di Borrelli deve anche far fronte ad una doppia inferiorità numerica nella ripresa dopo le espulsioni di Fusaro (al 20') e Palumbo (al 25'). Nel recupero protese per il fallo fischiato ai giallorossi mentre Benedetto stava per calciare in rete il pallone della possibile vittoria. Con il pareggio il Casalbordino resta solitario in vetta a +11 sul Sulmona e continua a viaggiare spedito verso il sogno promozione.

San Salvo - Ortona 1-0

Ci pensa Giampiero Di Pietro a regalare la vittoria ad un San Salvo con tante assenze ma con tanta voglia di portare a casa il risultato. I biancazzurri giocano una buona partita e, nella ripresa, riescono ad andare in vantaggio con il centrocampista. Poi riescono a respingere gli attacchi avversari conquistando così tre punti preziosi. Domenica prossima trasferta impegnativa per gli uomini di mister Bucci che saranno di scena Casalbordino nel derby contro la capolista.

La 23ª giornata

O.Sulmona - Val di Sangro 3-3

A.Lanciano - Scafa Passo Cordone 0-1

Bucchianico - Silvi 1-0

Casolana - Villa 0-2

Elicese - Fater Angelini 1-1

Miglianico - Fossacesia 1-2

V.Ortona - Raiano 1-1

La classifica: 57 Casalbordino; 46 O.Sulmona; 42 Villa 2015; 40 Scafa Passo Cordone; 37 Elicese, Ortona; 36 San Salvo; 35 Miglianico; 33 Silvi; 32 Fossacesia; 30 Val di Sangro; 28 Fater Angelini; 23 Raiano; 22 Casolana; 19 Bucchianico, San Giovanni Teatino; 15 V. Ortona; 9 A.Lanciano.