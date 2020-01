Ciclo Club Vasto, nel 2020 tante iniziative a "due ruote" rivolte a tutta la città

È ricco il programma delle iniziative messe in calendario dal Ciclo Club Vasto per il 2020. Il sodalizio guidato dal presidente Antonio Spadaccini, nel corso dell'assemblea di inizio anno, ha tracciato le linee guida per continuare nella promozione della pratica sportiva su due ruote a tutti i cittadini.

Per questo, oltre agli appuntamenti rivolti ai soci e ai ciclisti più esperti, come la bici-vacanza di gruppo sulle Dolomiti, i ciclopellegrinaggi con meta San Giovanni Rotondo e Manoppello, e i weekend ciclistici, ci sono le iniziative aperte al territorio.

"Come nei precedenti due anni, anche nel 2020 il Ciclo Club Vasto, allo scopo di stimolare le nuove generazioni a stili di vita sana ed attiva, proporrà, per gli alunni delle classi 4ª e 5ª di una Scuola Primaria, un piccolo progetto scolastico dedicato alla bicicletta. Inoltre il Ciclo Club Vasto ha mostrato oggettivo interesse e garantito impegno diretto per lo svolgimento del Laboratorio Bicicletta e Salute, inserito nel progetto cittadino VaMoS al quale parteciperannno giovani studenti del Liceo Scientifco Mattioli e dell’ ITSET Palizzi di Vasto". Tornerà anche l'appuntamento con Vasto in Bici, la pedalata urbana tra le vie della città aperta a tutti.

A giugno ci sarà il 2° Trofeo Avis Vasto, Cmapionato regionale di cicloturismo della FCI. "Questo cicloraduno, che si svolgerà a Vasto domenica 14 giugno 2020 (giornata mondiale del donatore) è inserito nel calendario di eventi cittadini promossi per l’occasione dall’AVIS locale e servirà anche a sensibilizzare sempre più la nostra comunità sulla sicurezza stradale".

Frequenti sono invece le pedalate di gruppo e la partecipazione dei portacolori biancorossi a cicloraduni, gran fondo e randonnée. "Naturalmente - commenta il presidente Spadaccini - si invitano tutti coloro che amano la bicicletta e condividono questo nostro programma ad iscriversi al Ciclo Club Vasto, anche per apportare nuove idee e proposte".