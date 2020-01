"Bagni pubblici chiusi, perché il Comune non li fa gestire a una cooperativa?"

Affidare la gestione dei bagni pubblici di Vasto "ad una cooperativa che, oltre a mantenere puliti e in buone condizioni i wc, si faccia carico anche della manutenzione". Lo chiede all'amministrazione comunale Orlando Palmer, segretario provinciale del Movimento Iustitia Nova.

In una lettera aperta destinata agli assessori al Patrimonio, Luigi Marcello, e ai Servizi, Gabriele Barisano, il rappresentante dell'associazione fondata ricorda che i servizi igienici "sono chiusi da molto tempo al terminal bus di via Crispi", dove c'è il capolinea degli autobus urbani e le fermate di molti pullman extraurbani: "Vasto, città turistica, città centro di comprensorio, non può essere abbandonata a se stessa. Visto che - sostiene Orlando Palmer - gli assessori non sono all'altezza del compito, facciamo un appello al sindaco, Francesco Menna, di interessarsi personalmente dell'annoso problema".

In passato i bagni pubblici, in particolare quelli di via Porta Palazzo e via Crispi, ma anche dell'arena comunale (attualmente chiusa in attesa della ristrutturazione) e di Vasto Marina, sono finiti nel mirino dei teppisti, che li hanno più volte devastati.

Palmer chiede all'amministrazione di non lasciarli incustoditi: "Ho già fatto in passato queste proposte, ma fino ad ora senza alcuna risposta; evidentemente a questa amministrazione non interessano il decoro e la civiltà di questa città".