Un buon Futsal Vasto sconfitto di misura dalla capolista Magnificat

Il Futsal Vasto mette paura alla capolista Magnificat che vince di misura al Palasalesiani nella 17ª giornata di serie C1. Finisce 4-3 per la squadra di Sambuceto dopo 60 minuti ad alta intensità in cui i biancorossi avrebbero meritato almeno un punto. Al pronti-via gli ospiti passano in vantaggio su azione manovrata. Ma gli uomini di mister Rossi non si perdono d'animo e, nel giro di 3 minuti - al 7' e al 10' - ribaltano il punteggio con due transizioni finalizzate in rete da Della Morte e Di Bello. Al 22' gli ospiti trovano il gol del pareggio. Nella ripresa il Magnificat va subito in gol per il 3-2 e poi, dopo una buona fase dei vastesi, trova il 4-2.

Mister Rossi tenta la carta del portiere di movimento e, al 26', arriva il gol di Gaspari con un tiro da fuori. C'è il forcing della squadra di casa che, a due minuti dallo scadere, ha un'ottima occasione con Mileno che si vede respingere un tiro a botta sicura dal portiere avversario. Finisce 4-3 per gli ospiti con i biancorossi che escono a testa alta dal campo per la prestazione messa in campo.

Sabato prossimo trasferta in casa de L'Area L'Aquila.

La 17ª giornata

Orione Avezzano - A.Padovani 2-2

Lions Bucchianico - Area L’Aquila 1-1

Atletico Silvi - Es Chieti 4-0

La Fenice Avezzano - Futsal Lanciano 1-1

Hatria Team - Lisciani Teramo 10-1

Futsal Vasto - Magnificat 3-4

Sport Center - Sulmona Futsal 4-4

La classifica: 49 Magnificat; 46 Atl. Silvi; 37 Futsal Lanciano; 33 Sulmona Futsal; 30 Sport Center; 29 A. Padovani, 24 Orione Avezzano; 23 Futsal Vasto; 21 Hatria Team; 13 Area L’Aquila; 11 Es Chieti; 9 Lions Bucchianico; 8 La Fenice; 5 Lisciani Teramo.