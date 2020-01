Ancora uno stop per la Vasto Basket: biancorossi sconfitti a Perugia

Non si arresta il periodo nero per la Ge.Vi.Vasto Basket nel campionato di serie C Gold. Si sperava che l’arrivo del nuovo coach Mike Del Vecchio potesse dare una scossa ad una squadra reduce da quattro sconfitte consecutive ma, a Perugia, i biancorossi rimediano il quinto stop di fila. Il Perugia Basket vince 81-73 centrando così il primo successo in campionato. Ai vastesi, che restano in piena zona playout, non bastano i 21 punti di Di Tizio e i 30 di Oluic per centrare un successo che manca ormai da troppo tempo.

La partita. È una sfida complicata quella che la Vasto Basket deve affrontare nella palestra perugina, di fronte a una squadra che cerca il primo successo stagionale. Nel primo quarto i biancorossi riescono a tenere la testa davanti, chiudendo 21-19. Nel secondo parziale c’è un grande equilibrio come conferma il punteggio di 40-40 con cui si va al riposo lungo. Si torna in campo e la Vasto Basket, che deve fare i conti con una panchina cortissima, riesce a rintuzzare gli attacchi dei padroni di casa, sale al +7 di vantaggio a pochi secondi dal termine e poi chiude avanti 68-63. Gli ultimi dieci minuti di gioco iniziano male per Di Tizio e compagni che vengono agganciati e poi superati dagli umbri. I vasetti, complice anche l’inevitabile stanchezza, non riescono ad essere brillanti in attacco e Perugia ne approfitta per allungare sull’81-73. Il punteggio non cambia più e, alla sirena finale, sono gli umbri a far festa.

Perugia Basket - Ge.Vi. Vasto Basket 81-73 (19-21/40-40/63-68/81-73)

Perugia: Ciofetta 12, Righetti L. 2 , Spagnolli 21, Righetti T. 4, Marsili 15, Versiglioni 0, Pennicchi 3, Lupattelli ne, Palazzoni ne, Trevisan 15, Ragni 0, Hanselli 9. Coach: Monacelli

Vasto: Di Tizio 21, Lovatti 7, Ucci 6, Oluic 30, Peluso 7, Marchesani ne, Miscione ne, Marino 3, Maggi ne, Campagna 0. Coach: Del Vecchio