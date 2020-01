A febbraio il cantautore Federico Sirianni a San Salvo per "Buon compleanno Faber"

Il cantautore genovese Federico Sirianni, il prossimo 15 febbraio, sarà al centro culturale "Aldo Moro" di San Salvo per il concerto "Buon compleanno Faber - 80 anni di Fabrizio De André".

"Il pluripremiato cantautore genovese che ha avuto modo e fortuna di conoscere e frequentare De André, sarà impegnato con uno spettacolo che, alternando le canzoni e le narrazioni, regalerà spicchi inediti del già immenso mondo di Faber" assicura il centro culturale.

"Un cantautore genovese, attualmente fra i più rappresentativi in attività, canta e racconta IL cantautore genovese per antonomasia, sapendo perfettamente di chi e cosa sta parlando, con l’affetto, il rispetto e la continua meraviglia per il continuo scambio di incanto tra platea e pubblico che crea magicamente a ogni rappresentazione. Gli sono vicini ospiti amici, come il chitarrista abruzzese Stefano Barbati e il giovane cantautore reatino Carlo Valente, ma altri interventi sono previsti nel corso di una serata che vuol essere una festa per celebrare gli 80 anni del più grande scrittore di canzoni italiano del Novecento".