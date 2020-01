"Ci sono battaglie che si combattono insieme": volontari Airc in piazza con le arance della salute

Tornano in oltre 3000 piazze italiane le arance della salute dell'Airc. Come in ogni mese di gennaio, i volontari dell'Associazione italiana per la ricerca sul cancro, hanno allestito già da questa mattina banchetti e gazebo per la raccolta di fondi da destinare alla ricerca. Con una donazione di 10 euro si ricevono un sacchetto di arance di Sicilia e una borsa. Inoltre sono disponibili vasetti di marmellata di arance e miele all'arancio.

Anche a Vasto i volontari dell'Airc si sono organizzati per essere presenti con ben tre punti in città e, da questa mattina, sono tanti i vastesi che, con grande generosità, stanno rispondendo "presente" acquistando le arance in piazza Rossetti, a Vasto Marina in piazza Rodi e al centro commerciale "del Vasto" in via Cardone. Sarà possibile aderire all'iniziativa per tutta la giornata - o fino ad esaurimento delle scorte di arance - o sostenere l'Airc attraverso il sito dedicato [CLICCA QUI].

"Ci sono battaglie che si combattono insieme" è lo slogan scelto quest'anno per la campagna delle arance della salute che ricorda, in tutti i punti dove sono presenti i volontari. Anche le scuole, con l'iniziativa "Cancro io ti batto", partecipano alla campagna.

Nel video l'intervista a Francesco Iannucci, responsabile del comitato Airc di Vasto.