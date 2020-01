È morto Camillo Malatesta, storico negoziante di Vasto Marina. I colleghi: "Piccolo grande uomo"

Se ne va un pezzo di storia commerciale di Vasto Marina. È morto Camillo Malatesta. È stato proprietario di un negozio di giocattoli, articoli da regalo e da mare e souvenir in corso Zara. Per decenni, era lì, nel cuore di Vasto Marina, ad accogliere con la sua presenza discreta vastesi e turisti.

L'annuncio della sua scomparsa è stato diffuso da Vivere Vasto Marina, il consorzio dei commercianti della riviera: "La città perde una figura storica del commercio locale dai valori sani e lontani nel tempo. Noi colleghi del Consorzio gli saremo per sempre grati, perché con modestia e dedizione al lavoro ci ha insegnato che il commerciante riveste principalmente un ruolo sociale. Camillo Malatesta per oltre 50 anni, oltre che commerciante, è stato punto di riferimento della nostra Vasto Marina". La località balneare "perde una persona amata e rispettata da tutti noi. Un piccolo grande uomo che non dimenticheremo mai".