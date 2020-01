Vasto, 180mila euro per rimettere a nuovo il parco del quartiere San Paolo

Il parco del quartiere San Paolo sarà rimesso a nuovo. Due gli interventi annunciati dal sindaco di Vasto, Francesco Menna, per il rione più popoloso della città: "Abbiamo da poco approvato l’intervento di riqualificazione, da 180mila euro, di via Ritucci Chinni, nel quartiere San Paolo: esso consentirà la messa in sicurezza e la piena fruibilità di un’area molto frequentata dai nostri cittadini, per l’adiacenza sia all’edificio di culto sia agli impianti sportivi. Un ulteriore intervento, attualmente in fase di redazione progettuale, riguarderà la riqualificazione della Villa Falcone e Borsellino del quartiere San Paolo, dopo la bonifica realizzata negli scorsi anni".

Un altro progetto sulla viabilità. Atteso dal 2006, l'ammodernamento del terminal bus di via Conti Ricci, "finanziato dal Masterplan per un importo complessivo di 550mila euro, è nella fase della progettazione definitiva, al vaglio degli uffici competenti prima di giungere alla fase dell’appalto che sarà realizzata del soggetto attuatore, la Tua. Come noto sono previsti: la realizzazione servizi igienici, di una biglietteria, di un’area d’attesa, della nuova illuminazione e di tettoie di copertura per gli utenti".