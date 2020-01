La Vasto Basket punta su coach Mike Del Vecchio per risalire la china

È Mike Del Vecchio il nuovo allenatore della Ge.Vi. Vasto Basket. Dopo aver interrotto il rapporto con Gianpaolo Ambrico, la società biancorossa punta sul catanese classe '69 per risalire la china nel campionato di serie C Gold. I vastesi, infatti, attualmente sono al 10° posto in classifica in zona playout e vengono da una serie di quattro sconfitte consecutive.

Del Vecchio, dopo una carriera da giocatore, formatosi nelle giovanili di Pesaro, ha intrapreso il percorso da allenatore nel 1988, quando era ancora giocatore, ottenendo buoni risultati con squadre siciliane e anche nella vicina Termoli. Ora dovrà guidare Di Tizio e compagni verso la risalita in classifica iniziando già da sabato prossimo. La Vasto Basket andrà a far visita ad un Perugia che, fin qui, ha collezionato solo sconfitte in campionato. Una sfida sulla carta abbordabile ma che dovrà essere affrontata con le giuste attenzioni.