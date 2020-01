In arrivo il corso gratuito di specializzazione per cuochi presso Afor

A Vasto arriva un'interessante opportunità di formazione che offre a 15 allievi, già in possesso di diploma di scuola media superiore di indirizzo alberghiero (articolazione enogastronomia),la possibilità di conseguire la qualificazione recentemente approvata dalla Regione Abruzzo di “Tecnico esperto in enogastronomia e valorizzazione della cucina regionale".

L’enogastronomo esperto nella valorizzazione della cucina regionale è un professionista in grado di sostenere la promozione turistica del territorio attraverso la conoscenza e l’impiego delle risorse alimentari locali. La sua attività è orientata alla rivalutazione ed alla rivisitazione della tradizione gastronomica locale, anche attraverso la ricerca di soluzioni innovative e la creazione di esperienze di gusto uniche.

Il corso, interamente finanziato dalla Regione Abruzzo con l'intervento 47 FSE 2014-20, sarà articolato in 400 ore d'aula e 200 ore di stage presso i tre ristoranti abruzzesi d' eccellenza (Al Metrò, Castello Aragona e Cibo Matto) che partecipano in ATS al progetto assieme all'ente formativo capofila AFOR. Al termine del corso, è previsto per ogni allievo:

- un rimborso di frequenza pari a € 2/ora a titolo di indennità oraria;

- un tirocinio extracurriculare della durata di 6 mesi con un rimborso mensile di € 600 presso qualificati ristoranti del territorio.

Una cospicua rete formata da professionisti e strutture turistico-alberghiere locali sono già partner del progetto in modo da assicurare la massima qualità formativa ed una concreta opportunità di inserimento nel mondo del lavoro.

Per tutti coloro in possesso del diploma in alberghiero e attualmente inoccupati/disoccupati le iscrizioni sono aperte:

AFOR srl

via Maddalena, 85 Vasto

via Grasceta, 5 San Salvo

0873/346075

Mail: fse@afor.cloud

