Il bar del Tribunale riaprirà. Marcello: "Molti interessati a gestirlo, faremo un avviso pubblico"

Il bar del Tribunale di Vasto riaprirà. "Ci sono diverse persone interessate a rilevarlo", dice l'assessore comunale al Patrimonio, Luigi Marcello. "Pubblicheremo un avviso pubblico per affidare la gestione" del locale, che resterà di proprietà del Comune come l'intero palazzo di giustizia.

Dopo oltre tre decenni, i gestori hanno deciso di fare un passo indietro. Passare nell'atrio e vedere la porta sbarrata mette tristezza. Nel GioBar tutti si sentivano uguali: lì incontravi giudici, pm, testimoni, impiegati e cittadini appena usciti da aule e uffici. Tutti uguali di fronte a un caffè.

Tra quattro giorni l'amministrazione comunale rientrerà in possesso del locale: "Abbiamo fissato per il 27 gennaio la riconsegna delle chiavi", spiega l'assessore comunale al Patrimonio, Luigi Marcello. "Andremo in Tribunale per incontrare i gestori e poi feremo l'inventario. Informerò il presidente del Tribunale, Bruno Giangiacomo, e il presidente del Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Vasto, Vittorio Melone, della nostra intenzione di fare un avviso pubblico di manifestazione di interesse. Voglio precisare che lo sapevamo da un anno: la chiusura del bar non è stata un fulmine a ciel sereno. Ma non c'erano le condizioni per avviare la procedura di affidamento, visto che il Tribunale rischiava di chiudere nel 2021. Ora, con la proroga fino al 2022, l'operazione diventa interessante per i privati. Per questo, diverse persone ci hanno contattato per chiedere informazioni".