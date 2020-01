"Del Piano non convoca il Consiglio straordinario, il prefetto intervenga"

Se il presidente del Consiglio comunale di Vasto, Mauro Del Piano, non convoca la seduta straordinaria chiesta dall’opposizione, lo faccia il prefetto, visto che il termine di 20 giorni è scaduto.

E’ la richiesta che cinque consiglieri comunali hanno messo nero su bianco e inviato alla Prefettura di Chieti il 21 gennaio, dopo che “già dal lontano 27 dicembre 2019 abbiamo chiesto la convocazione per affrontare subito problematiche serie e di sicurezza, come l’abbandono della pista ciclabile Lebba, le manutenzioni, la viabilità, il regolamento edilizio tipo”, scrivono Alessandro d’Elisa, Vincenzo Suriani, Francesco Prospero, Edmondo Laudazi e Guido Giangiacomo nella lettera, indirizzata anche al procuratore di Vasto, Giampiero Di Florio, al difensore civico regionale, Fabrizio Di Carlo, al sindaco, Francesco Menna, al presidente del Consiglio comunale e alla segretaria comunale, Anna Lucia Mascioletti.

I firmatati accusano Del Piano di aver violato il Testo unico, le norme statutarie e regolamentari perché “non ha provveduto a convocare nemmeno la conferenza dei capigruppo”, ossia la riunione in cui i rappresentanti delle forze politiche decidono data e ordine del giorno.

D’Elisa, Giangiacomo, Laudazi, Suriani e Prospero diffidano Del Piano “a convocare immediatamente il Consiglio comunale, essendo stato superato il termine previsto dalla legge” e Mascioletti, “anche nella sua qualità di responsabile della trasparenza e anticorruzione, a porre in essere i provvedimenti di propria competenza”, fino a inoltrare la diffida “all’Anac e alle altre autorità”.

Del Piano non replica. Dal municipio filtra la posizione di amministrazione e maggioranza: il termine non è perentorio, la pista ciclabile di Lebba è chiusa da tempo, quindi non c’è alcuna emergenza sicurezza. Per questo, se ne può discutere in una seduta ordinaria. Al prefetto, Giacomo Barbato, l’ultima parola.