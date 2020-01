Un’altra coda sull’A14: camion in avaria, auto e tir incolonnati per 2 chilometri

Ennesima coda sull'A14. Veicoli incolonnati per due chilometri sulla carreggiata Nord, in territorio di Vasto, all'altezza del Villaggio Siv perché stasera un tir si è improvvisamente fermato a causa di un guasto.

Lo segnala la società Autostrade per l'Italia: al chilometro 449, in direzione Pescara, coda di due chilometri tra Termoli e Vasto per veicolo in avaria". Attorno alle 20,20 il traffico ha ripreso a scorrere regolalmente.

Sul posto sono intervenuti il soccorso stradale e gli agenti della Sottosezione di polizia stradale di Vasto sud. Attorno alle 20,15 il traffico ha ripreso a scorrere regolarmente.