Sam, a fine mese si torna a parlare della fabbrica che ha licenziato 23 persone

Un fine mese di speranza quello di gennaio per gli ex lavoratori della Sam di San Salvo. Il prossimo 30 gennaio, nella sede dell'assessorato alle Attività produttive della Regione Abruzzo, si tornerà a parlare della fabbrica che nel 2019 ha chiuso i battenti lasciando a casa 23 lavoratori.

Dall'incontro i sindacati attendono aggiornamenti sulla vicenda soprattutto per quanto riguarda le trattative con la Denso che si era dichiarata disponibile a riportare a San Salvo le lavorazioni [LEGGI]. A metà dicembre scorso era in programma un altro tavolo in Regione, poi saltato.

Il caso della Sam – azienda che produceva componenti esclusivamente per la vicina Denso – era esploso dopo nella primavera 2019, quando emerse la volontà di chiusura da parte del cda. Questa si concretizzò poi nel giro di qualche mese: ad agosto, nonostante scioperi e appelli vari, i lavoratori hanno varcato per l'ultima volta i cancelli.