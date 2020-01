Sabato 25 gennaio volontari Airc in piazza con le Arance della Salute

Come ogni anno, a gennaio, torna l'appuntamento con le Arance della Salute dell'Airc. I volontari dell'associazione per sostenere la ricerca sul cancro, sabato 25 gennaio, saranno nelle piazze italiane per raccogliere fondi. Con una donazione di 10 euro si riceverà un sacchetto da 2,5 kg. di arance di Sicilia. In molte delle 3000 piazze italiane coinvolte sarà possibile acquistare anche marmellata di arance e miele.

A Vasto i volontari Airc saranno in tre punti:

- in piazza Rossetti (vicino agli ex palazzi scolastici)

- in piazza Rodi a Vasto Marina (chiesa di Stella Maris)

- centro commerciale del Vasto (via Cardone)

I banchetti dell'Airc saranno presenti, sabato 25 gennaio, anche in molti paesi del Vastese come Lentella, Torrebruna, Casalanguida, Palmoli, Tufillo, Carpineto Sinello, Liscia e Guilmi.

Scopri tutte le piazze dove si potranno avere le Arance della Salute - CLICCA QUI