Futsal Vasto, sconfitte per under 15 e under 19

Campionato under 15 | Vigor Lanciano - Futsal Vasto 5-2

I ragazzi del Futsal Vasto rimediano una sconfitta in casa della Vigor Lanciano. I padroni di casa sono già avanti 4-1 nel primo tempo - per i vastesi c'è la rete di Brettone - e nella ripresa possono gestire la partita. Nel secondo tempo a segno nuovamente i frentani e, per i biancorossi di mister Trapani, c'è il gol di Tarantini.

Campionato nazionale under 19 | Futsal Vasto - Antonio Padovani 0-6

Partita senza storia quella giocata in casa dal Futsal Vasto contro un buon Antonio Padovani. I giocatori di mister Giacomucci vanno sotto 3-0 nel primo tempo, nella ripresa provano a invertire la rotta con il portiere di movimento ma ad andare ancora a segno sono gli ospiti. La sfida si chiude con il punteggio di 6-0 per i Peligni. I vastesi proveranno a rifarsi nella sfida che giocheranno a Bucchianico contro il Città di Chieti.