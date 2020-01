Bullismo e cyberbullismo, l’incontro per alunni e genitori a San Salvo

Venerdì 24 gennaio (ore 9), il Lions Club di San Salvo incontrerà i ragazzi delle classi quinte della scuola primaria di via De Vito e 1ª D, 1ª E, 1ª G della scuola secondaria di I grado dell’Istituto Comprensivo 1 insieme ai loro genitori e insegnanti. L’incontro si terrà nella palestra della scuola media di via Scopelliti.

"Il Lions Club, da tempo attento alla problematica del cyberbullismo, ha voluto quest’anno implementare questo argomento con la sensibilizzazione all’uso dei social network da parte dei ragazzi. Oggi tutto è a portata di un click, ma non tutto quello che la rete offre è adatto a tutti. È per questo che noi Lions vogliamo rivolgerci ai ragazzi di undici e dodici anni che si accingono per la prima volta a entrare nel mondo del web. Per fare questo abbiamo trovato la piena disponibilità della dirigente scolastica Anna Rosa Costantini e della referente di un progetto ben più ampio all’interno della scuola di prevenzione al bullismo e cyberbullismo, Silvia Orfini".

"Il service prevede un incontro con i ragazzi, i loro genitori e insegnanti, per monitorare, con l’ausilio di strumenti multimediali, le opportunità che offrono i nuovi media, ma anche i pericoli e le insidie della rete, rendendoli maggiormente consapevoli e spiegando quali sono gli strumenti e i comportamenti da adottare per una navigazione in sicurezza".

L’incontro è gestito da personale specializzato in sicurezza informatica e problematiche legate al cyberbullismo. I relatori saranno Christian Valentino (psicologo psicoterapeuta), Gian Mauro Placido (commissario capo tecnico compartimento Polizia postale Abruzzo) e Raffaele Parrella (esperto informatico). Referenti del service per il Lions Club, Claudio De Nicolis e Pietro Aquilano.