Bar Walter a Vasto. La Cimbali e Lollo Caffè, un’accoppiata vincente.

Cliente da sempre e, questa volta, dall’altra parte del bancone ma solo il tempo per fare questa simpatica foto di gruppo. Del caffè amo due cose: il sapore e l'aroma che mi regala e il contesto in cui lo si gusta.

Il Bar Walter è uno dei miei preferiti a Vasto. Perché? Semplice! Fabio, Alessio e Andrea e il loro staff sono simpaticissimi, sono una garanzia per una pausa caffè spensierata e rigenerante con una risata, una chiacchiera o una battuta. Da qualche giorno ho trovato anche diverse belle e interessanti novità: una macchina del caffè La Cimbali modello M100 di ultima generazione e la scelta di Lollo Caffè per la miscela da usare per noi clienti.

La Cimbali è senza dubbio la storia per la preparazione del caffè al bar, una macchina professionale che unisce l'antica tradizione del "rito del caffè" con l'eleganza, le elevate prestazioni e gli aspetti tecnologici che considerano anche il risparmio energetico, un aspetto ambientale che a me piace molto e che sarà sempre più importante in futuro.

L’accoppiata diventa vincente quando il Bar Walter sceglie Lollo Caffè per i propri clienti. Passione per la qualità e la ricerca costante dell’eccellenza hanno fatto nascere un caffè con un mix armonioso, bilanciato, di corposità e cremosità, un espresso nel quale puoi sentire tutto il gusto verace di Napoli che nasce usando le migliori qualità di arabica e robusta, un gusto che il tuo palato troverà indimenticabile.

Ti farà piacere sapere anche che il Bar Walter è diventato rivenditore ufficiale di cialde e capsule Lollo Caffè per la tua macchina a casa o in ufficio, oltre che di caffè macinato Lollo Caffè per poterlo preparare anche a casa usando la classica caffettiera. Il Bar Walter è anche rivenditore autorizzato della miscela Lollo Caffè al servizio di altri bar.

Leggi qui per richiedere informazioni su come ricevere le forniture di Lollo Caffè per il tuo bar, oppure manda una mail a: aricc@gmail.com oppure barwaltervasto@gmail.com

Ora... prima che il cappuccino si freddi e qualcuno si gusti il fragrante cornetto al posto mio, inizio con la mia colazione per... ripartire di slancio! Il Bar Walter ti aspetta a Vasto in Via Ciccarone 109.

Roberto De Ficis - Travel & Food Journalist | Chef