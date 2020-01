"L’ultima ascensione" di Iannetti: “Le vere Guide Alpine sono quelle che arrivano alla vecchiaia!"

“Le vere Guide Alpine sono quelle che arrivano alla vecchiaia, di eroi sono pieni i cimiteri”. Con queste parole d’ordine, riprese dal libro “Giorni di Ghiaccio” di Marco Confortola, Pasquale Iannetti ha fatto della montagna la sua ragione di vita. Guida Alpina, maestro di alpinismo e sci-alpinismo già in giovanissima età, ancora oggi le cime e l’ambiente montano del Gran Sasso, dei Monti Gemelli e dei Monti della Laga sono la sua casa. Nel cuore del Gran Sasso ha gestito per vent’anni il Rifugio Franchetti, contribuendo con dedizione alla promozione di queste magnifiche Terre Alte. Iannetti sarà ospite della Sezione CAI di Vasto per la presentazione del suo libro “L’ultima Ascensione” nel quale racconta di una grave tragedia che colpì il piccolo mondo dell’alpinismo nel febbraio 1929. Un alpinismo significativamente diverso da quello praticato oggi, un alpinismo agli albori: “quello dei tempi eroici, delle prime ascensioni, dell’apertura delle prime vie, della scoperta dello sci alpinismo (questa pazza idea di salire con gli sci per conquistare con la fatica il piacere della discesa!), delle poche attrezzature, delle impervie vie d’accesso, dell’ assenza di posti di sosta e di ristoro”.

Due giovani, soci della SUCAI di Roma (la sottosezione Universitaria del CAI), Mario Cambi e Paolo Emilio Cichetti, tentarono la prima salita invernale del Corno Piccolo sul Gran Sasso.

Partendo da questo episodio Pasquale Iannetti ripercorre la storia dell’alpinismo sul Gran Sasso d’Italia, descrive l’aspetto umano della vicenda e ne delinea il contesto storico.

È stato in primo luogo la passione per le nostre montagne e l’amore di verità che l’hanno spinto a scrivere questo libro che lui stesso definisce “un’impresa più difficile di mille scalate!”

La presentazione del libro si svolgerà sabato 25 gennaio alle ore 18.00 presso la sede del Club Alpino Italiano di Vasto in Via delle Cisterne, 4.