Si separano le strade tra coach Ambrico e la Vasto Basket

"La Generazione Vincente Vasto Basket comunica che da questo pomeriggio le strade tra coach Gianpaolo Ambrico e Vasto Basket si dividono". È con uno scarno comunicato stampa, diffuso sui canali social, che la Vasto Basket annuncia la fine dell'esperienza di coach Ambrico sulla panchina biancorossa. La sconfitta di domenica sera contro Falconara è stata fatale per il cammino del tecnico arrivato in estate per guidare i vastesi in serie C Gold.

I biancorossi, hanno ottenuto fin qui sei vittorie e otto sconfitte in stagione e, con i 12 punti all'attivo, sono al 10° posto che vorrebbe dire playout. Le ultime quattro squadre, infatti, si affronteranno a fine stagione per sancire chi retrocederà in C Silver. La classifica è corta, con due squadre a quota 14 e tre a quota 16 e basterebbe quindi infilare un paio di risultati positivi per rialzare la testa. Ma le quattro sconfitte di fila - l'ultimo successo di Di Tizio è datato 7 dicembre - devono aver indotto la società a valutare altre soluzioni per risalire la china nelle dieci giornate che mancano a fine stagione.

Nelle prossime ore sarà annunciato il nome del nuovo allenatore.