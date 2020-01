Mostra dei pittori vastesi a Palazzo D’Avalos: al via le visite guidate gratuite

Domenica 26 gennaio alle ore 17 ci sarà il primo appuntamento di un ciclo di visite guidate gratuite alla mostra Pittori Vastesi tra’800 e ‘900, Cardone, d’Aloisio, Galante e Lattanzio. La mostra, in programmazione fino al 31 marzo, espone circa 60 opere provenienti dai depositi del Palazzo con l’intento di valorizzare e far conoscere al pubblico un patrimonio dei musei poco noto. Si tratta, dopo la mostra dedicata a Juan del Prete, della seconda tappa di un progetto, voluto dall’amministrazione comunale e dall’Assessorato ai Beni e alle Attività Culturali, per esporre a rotazione le opere dei depositi.

Le altre visite in calendario sono il 2 e il 16 febbraio, l’8 e il 22 marzo sempre alle ore 17.00.

L’ingresso alla mostra è gratuito.

Info:

Musei Civici di Palazzo d’Avalos, p.zza Lucio Valerio Pudente 5 Vasto (CH)

334.3407240- 0873.367773 (in orario di apertura), palazzodavalos@archeologia.it

www.museipalazzodavalos.it, facebook: Palazzo d'Avalos – Meraviglia d'Abruzzo