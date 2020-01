Code al distretto sanitario, Smargiassi: "La giunta regionale chieda spiegazioni a Schael"

Nessuna risposta alle precedenti sollecitazioni, per questo il consigliere regionale del Movimento 5 Stelle Pietro Smargiassi chiede alla giunta abruzzese di risolvere i disservizi nel distretto sanitario di Vasto. Qui, da settimane, si registrano code molto lunghe soprattutto per il cambio del medico di base [LEGGI].

"Ho già denunciato la questione – dice Smargiassi – e ho potuto constatare che nulla è cambiato. Adesso è il momento che la giunta regionale, e in particolare l’assessore Verì, si impegnino a risolvere il problema e chiedano spiegazioni al direttore generale Thomas Schael e al direttore amministrativo Giulietta Capocasa, che fino ad ora non sono stati capaci di dare alcuna risposta ai cittadini, neanche dopo la sollecitazione arrivata dal sottoscritto. A chi dobbiamo questa disorganizzazione? Chi deve intervenire e non sta alzando un dito? Attendo fiducioso una risposta dall’Assessore Verì, sicuramente non farò finire questa storia nel dimenticatoio".