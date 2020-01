Auto contro cinghiali a Pollutri, un ferito portato in ospedale

Dopo Fresagrandinaria, Pollutri. Ancora un incidente causato dall'attraversamento della fauna selvatica. Nel tardo pomeriggio di oggi, un'automobilista è rimasto ferito nell'impatto tra la propria Fiat Panda e un branco di cinghiali che in quel momento stava attraversando.

L'incidente è avvenuto sulla Provinciale che porta in paese, nel tratto tra il bosco di don Venanzio e la cantina sociale. L'uomo è stato soccorso dai medici del 118 che lo hanno trasportato in ambulanza all'ospedale di Vasto; non è in pericolo di vita. Secondo le prime informazioni, tre ungulati sarebbero morti nell'impatto. Sul posto anche i carabinieri e il carro attrezzi che ha provveduto a rimuovere l'auto pesantemente danneggiata.

L'episodio è avvenuto a soli sei giorni dall'incidente sulla Statale Trignina nel quale sono rimaste ferite 5 persone [LEGGI].