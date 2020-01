"Palestra chiusa da anni, Vasto Marina senza l’unico impianto sportivo coperto"

"Una palestra fantasma". Così Orlando Palmer definisce l'ex Palahistonium di Vasto Marina. La struttura sportiva vicina alla ex scuola elementare è chiusa ormai da quattro anni. Da quando il Comune dovette vietarne l'utizzo per motivi di sicurezza.

"La palestra che si trova sulla statale 16 - ricorda il coordinatore provinciale del Movimento Iustitia Nova - fu costruita nell'ormai lontano periodo democristiano", negli anni Ottanta, "e per molti anni è stata un punto di riferimento per l'attività sportiva di giovani e adulti. Oggi quella palestra, unico impianto sportivo coperto di Vasto Marina, è abbandonata a se stessa. Qual è il motivo della chiusura? Tutto tace", dice Palmer, che chiede all'amministrazione comunale di intervenire.

Riaprire il palazzetto della riviera "permetterebbe di creare posti di lavoro per giovani laureati disoccupati. Perché l'assessore allo Sport, Carlo Della Penna, non fa in modo che anche la periferia di Vasto abbia un impianto sportivo funzionale? Chi paga il prezzo di questo abbandono?".